Manuarii Teauroa, premier créateur polynésien primé à Miss France

Lors de l’élection de Miss France, la Polynésie a brillé sur scène à deux niveaux. Si Temanava Domingo a été l’une des stars de la soirée, Manuarii Teauroa, lui, a remporté le prix de la plus belle tenue régionale avec sa création pour Miss Île-de-France. Un succès inattendu pour ce styliste originaire de Rurutu, qui, à travers cette victoire, veut porter un message d’espoir pour les jeunes créateurs polynésiens.

La Polynésie était doublement représentée lors de la prestigieuse soirée d’élection de Miss France. Si Temanava Domingo était directement sous les feux des projecteurs, un autre Polynésien, Manuarii Teauroa, convoitait quant à lui le prix de la plus belle tenue régionale. Et c’est avec sa création pour Miss Île-de-France que le Polynésien originaire des Australes a finalement remporté ce concours. « Entendre mon nom résonner sur la scène de Miss France, c’était incroyable », confie le styliste, qui parle d’un « rêve devenu réalité ». Un triomphe auquel il ne s’attendait pas mais qui l’a profondément touché. « Il y a eu une vague d’émotion, de commentaires, de mots encourageants, de reconnaissance. Les Polynésiens, je les ai sentis fiers, même si je n’ai pas habillé Miss Tahiti cette année. Je suis un enfant du fenua et, à ce titre, je montre aussi aux jeunes générations qui rêvent de mode que ça n’arrive pas qu’aux autres. Même si l’on vient d’une petite île comme moi, de Rurutu au fin fond des Tuhaa Pae, on arrive à être gagnant. »

Installé à Paris depuis sept ans, Manuarii avait présenté deux projets de créations à ce concours 2025. Après avoir travaillé sur la tenue de Tumateata Buisson ou encore celle de Herenui Tuheiava, il a présenté cette fois un projet pour Miss Tahiti et l’autre pour Miss Île-de-France. Et c’est finalement l’organisation de Miss France qui a tranché en retenant le second. « Tahiti reste dans mon cœur, c’est un plaisir de confectionner une tenue qui représente Tahiti, le fenua, mais j’ai décidé de faire ce pas en plus », explique-t-il. Il faut dire qu’il n’est pas simple de travailler sur une tenue à distance, surtout pour les essayages.

sur la scène nationale

Inspiré par le Moulin Rouge, symbole de Paris et de l’Île-de-France, il a conçu une robe sirène en dentelle rouge, parsemée de strass et de paillettes. Une sorte d’hommage à l’histoire parisienne, qu’il a sublimée avec une couronne en forme de moulin, imaginée et cousue à la main. Une tenue portée à merveille par Julie Dupont. « La communication était assez simple, on a eu beaucoup de feeling dès le premier jour. Lors du premier essayage, il n’y a eu aucune retouche à faire. Les épaulettes tenaient très bien, le moulin aussi. La robe épousait vraiment son corps et surtout, ça lui plaisait. Elle était super ravie, et du coup, moi aussi. »

Grâce à cette victoire, Manuarii Teauroa se fait un nom sur la scène nationale. Pour 2025, il a de nouveaux projets. En juillet prochain, il prévoit de revenir au fenua, où il compte bien créer une des tenues végétales pour la prochaine élection de Miss Tahiti. En parallèle, après une participation à la Tahiti Fashion Week, il aspire à présenter une collection lors de la Fashion Week de Paris. « Il faut se donner les moyens de ses rêves. Le monde est grand, et j’ai appris que rien n’était inaccessible. »