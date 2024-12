Miss France : Temanava a brillé mais « les étoiles n’étaient pas alignées »

Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, s’est arrêtée aux portes de la grande finale du concours Miss France 2025. Une expérience qui la classe tout de même parmi les 15 plus belles femmes de France. Si la couronne n’était pas au rendez-vous cette année, son parcours est en tout cas salué par Leiana Faugerat, directrice de Miss Tahiti, qui suppose que les attentes du public et du jury ont évolué, en même temps que le règlement.

« Nous avons forcément un peu de déception, car chaque année, nous mettons tout en œuvre pour que nos Miss puissent intégrer le Top 5, voire le Top 3 », confie Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti. Temanava possédait toutes les qualités nécessaires pour y parvenir, mais parfois, « les étoiles ne s’alignent pas ». Bien que le résultat ne soit pas à la hauteur des ambitions initiales, la directrice tient à souligner les qualités de la candidate : « Temanava est une personne déterminée et très humble. Tout le staff Miss France était ravi de collaborer avec elle pendant un mois, je n’ai entendu que des échos positifs sur elle. Donc je pense qu’elle n’a rien à se reprocher. »

Les critéres ont évolué

Pour Leiana Faugerat, l’élection de Miss France 2025 reflète l’application du nouveau règlement, qui ne fixe désormais plus de limite d’âge aux candidates. Les attentes du public et du jury ont-elles évolué ? Peut-être. « Maintenant, on ne se dirige plus vers un concours de beauté, mais plus vers un concours de personnalité. Elle avait une histoire, un storytelling. Elle s’était présentée à Miss Martinique il y a une dizaine d’années, elle est revenue. Je crois qu’elle avait 18 ou 19 ans… Douze ans après, elle revient, elle gagne. Je pense que beaucoup de Françaises se sont reconnues dans son histoire. »

Une Miss reconnaissante

Si « forcément la chute était quand même dure lorsqu’elle a vu qu’elle ne faisait pas partie du Top 5 », Temanava Domingo garde la tête haute. « Comme elle me dit, elle est Miss Tahiti avant tout et elle va continuer à représenter, et à être l’ambassadrice de son fenua, de sa Polynésie », conclut Leiana Faugerat. Sur ses réseaux sociaux, Temanava qui s’est exprimée au lendemain de l’éléction s’est montrée reconnaissante et positive. Elle affirme avoir compris « l’importance du chemin » qui l’a menée à cette aventure. Elle adresse aussi un message posifif à son fenua : « Tahiti, j’arrive, et on a encore plein de choses à vivre ensemble. »