Faa’a seule commune du grand Pape’ete à faire le pont

Le maire de Faa’a a décidé mercredi matin de fermer les services de la mairie vendredi. Toutes les autres mairies du grand Pape’ete, allant de Mahina à Paea, resteront elles ouvertes.

La décision a été prise ce mercredi par le tavana Oscar Temaru et son conseil municipal de fermer les services administratifs et techniques. Mais pour ne pas pénaliser entièrement les administrés de la commune, le tavana a décidé qu’un service minimum serait assuré, notamment pour tous les mariages programmés. La police municipale et les pompiers eux assureront un « service normal ». Contactée, la mairie de Faa’a affirme que « l’an dernier on n’avait pas fait le pont, alors que toutes les autres mairies l’ont fait ». Certains se disent même « surpris » et soulignent que « beaucoup d’agents ont déjà déposé leur congés vendredi, et qu’ils devront bien entendu régulariser cela à leur retour lundi prochain auprès des ressources humaines ».

Dans les autres communes du grand Pape’ete, on affirme que les services seront ouverts mais que là aussi, beaucoup d’agents ont déposé un jour de congé.