Face aux dirigeants du Pacifique, la Corée veut redorer l’image de ses pêcheries

Moetai Brotherson était mardi à Busan, le plus grand port de pêche coréen, pour assister avec les autres dirigeants du Forum des Iles du Pacifique, à la Conférence consacrée à la coopération internationale de la République de Corée dans le domaine des océans et de la pêche (KICCOF 2023). Malgré son adhésion à plusieurs conventions internationales et ses déclarations d’intention face aux pays du Pacifique insulaire, la Corée ne fait pas nécessairement figure de bon élève.

Selon le communiqué de la présidence, cette conférence s’inscrit dans la suite directe de la « Déclaration Corée-Dirigeants des Îles du Pacifique 2023, « Un partenariat en quête de liberté, de paix et de prospérité pour un Pacifique résilient » adoptée la veille à Séoul. En effet, les dirigeants coréens et du Pacifique se sont engagés à travailler ensemble pour la conservation et la gestion efficaces des ressources marines et pour la protection des écosystèmes marins et de l’environnement océanique dans la région Pacifique, notamment grâce au renforcement des capacités dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture, des énergies marines renouvelables et de la surveillance de l’environnement marin. L’importance de préserver les océans et les ressources marines de la pollution de l’environnement par les déchets, notamment radioactifs, a également été soulignée. À cet égard, les dirigeants ont réaffirmé l’importance du droit international et des évaluations scientifiques indépendantes afin de protéger l’Océan Pacifique et ses ressources maritimes.

La Corée en quête de nouvelles ressources halieutiques

L’industrie de la pêche en Corée du Sud représente 3,7 millions de tonnes, pour une valeur de 6,87 milliards USD. La capture représente 54% de ce montant, et l’aquaculture, secteur dans lequel le pays est au 7e rang mondial, 46%. Une valeur qui a augmenté six fois plus vite que le tonnage entre 2008 et 2018, selon l’OCDE, notamment en raison de la forte demande mondiale et la surpêche de la Chine voisine dont la Corée fait les frais. Mais la Corée du Sud, qui compte près de 52 millions d’habitants, reste un importateur net de produits de la mer : sur cette même période, les exportations ont augmenté de 15% tandis que les importations faisaient un bond de 70%, faisant du pays le 5e importateur de poisson au monde. Les importations proviennent majoritairement de la Chine, de la Russie, du Vietnam et de la Norvège. La Corée cherche également à s’assurer de nouvelles sources d’approvisionnement en soutenant des projets aquacoles dans plusieurs pays, notamment le Vietnam.

Accusations de surpêche et de mauvais traitements

Malgré son adhésion à plusieurs conventions internationales et ses déclarations d’intention face aux pays du Pacifique insulaire, la Corée ne fait pas nécessairement figure de bon élève. La pêche artisanale qui représente l’essentiel des 167 000 emplois du secteur est l’objet d’un effort de réduction volontaire pour préserver les ressources côtières, mais la pêche industrielle a vu sa productivité plus que doubler depuis 2008. Les grands navires coréens de pêche hauturière ont été accusés de surpêche en Afrique et dans l’Antarctique, et de graves violations des droits des travailleurs. En 2019, les États-Unis accusaient la Corée du Sud de ne pas faire assez d’efforts pour obliger leurs navires, qui utilisent des DCP, à respecter les quotas de pêche et la réglementation internationale de protection des ressources marines. L’un des exemples les plus récents est l’intervention des autorités thaïlandaises sur un navire coréen qui s’apprêtait à débarquer plus de 4 000 tonnes de thon à Bangkok, d’une valeur estimée à plus de 7 milliards USD. Le ministère coréen des pêches a infligé une amende de 150 000 USD à l’armateur, un montant peu dissuasif au regard des bénéfices potentiels.