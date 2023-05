Va’a : Trophée de l’Amiral ou Te Aito ?

Les amateurs de rame font face à un véritable dilemme, à l’approche d’un samedi 3 juin qui annonce une activité chargée en va’a. Sous son nouveau format le Te Aito, étape qualificative pour le Super Aito, se dispute sur deux étapes obligatoires à Moorea et Teva i uta. La première aura lieu en même temps que la course de V6 du Trophée de l’Amiral, 4e étape du Championnat de Tahiti.

L’actualité sportive du prochain week-end s’annonce chargée en va’a. La première étape du Te Aito, qui revient sous une toute nouvelle formule cette année, aura lieu en même temps que le Trophée de l’Amiral. Un dilemme de taille pour les rameurs des équipes qui doivent choisir entre une éventuelle participation au Super Aito et des points pour le Championnat de Tahiti. Deux grands rendez-vous qui étonnamment se chevauchent « dans des îles différentes » ce qui ne pose aucun souci au niveau fédéral. Le Te Aito events qui organise le mythique rendez-vous des spécialistes de va’a hoe s’est greffé à l’épreuve prévue sur l’île soeur par le District va’a de Moorea. Une épreuve qui n’avait jusqu’alors jamais impacté la course V6 organisée par les Forces armées en Polynésie française. Cette fois la donne est différente puisque pour se qualifier au Super Aito, l’objectif ultime des amateurs de V1 chaque année, ils doivent obligatoirement s’aligner sur les deux épreuves qui composent sa nouvelle formule. « Ce qui va rester, ce sont les petits », précise Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va’a qui associe le Trophée de l’Amiral à une « course folklo ».

La course de V6 « folklorique » fait quand même office de 4e étape du Championnat de Tahiti. Un challenge en 7 étapes qui veut encourager les équipes à s’aligner, le plus régulièrement possible, sur les épreuves organisées à Tahiti mais qui, cette année, verra certainement son classement bousculé puisque selon le règlement des pénalités seront appliquées aux équipages absents. Quoi qu’il en soit, du coté de l’armée tout est prêt pour accueillir les formations ce samedi mais aussi pour faire « rayonner » le panel des métiers qu’ils proposent. Des « démonstrations militaires » sont prévues, en marge des courses, sur la plage de Taaone, a expliqué le commandant Fabien, officier des sports des forces armées en Polynésie française.

Pour cette 20e édition deux parcours sont encore proposés aux rameurs. Les hommes et les entreprises s’aligneront sur un parcours de 24km depuis le plan d’eau de Taaone jusqu’au motu Martin. Les femmes et les jeunes auront quant à eux une boucle de 18km à faire, toujours depuis le plan d’eau de Pirae, jusqu’à la pointe Vénus. Les 3 premières équipes des 8 catégories en lice remporteront des prize money allant de 35 000 francs pour les vainqueurs à 15 000 francs pour les 3es. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’à vendredi auprès de la Fédération tahitienne de va’a.