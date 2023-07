Farereira’a i Tahiti 2023, l’hommage à Coco Hotahota

Après 5 ans d’absence le Farereira’a i Tahiti fait son grand retour. Une sixième édition en hommage à l’initiateur de l’événement, Coco Hotahota, décédé en 2020. Ce rendez-vous culturel qui prône les rencontres et le partage entre passionnés de ‘ori Tahiti venant du fenua et de l’étranger se déroulera les 16, 17, 18 et 20 juillet prochains.

Partage autour du ‘ori Tahiti. La 6e édition du Farereira’a i Tahiti initié Coco Hotahota, l’emblématique chef de file du groupe Temaeva se déroulera pour la première fois en son absence. Mais pour cette reprise après cinq années passée sous silence, l’événement lui sera dédié. Comme d’accoutumé les festivités se dérouleront en trois phases avec la cérémonie culturelle du « Faatau Aroha » au marae Arahurahu de Paea puis le tant attendu concours amical du « Hura a’ia’i i Tahiti ». Un concours ouvert à tous les groupes de danse, écoles de danse ou organismes culturels résidant en Polynésie française mais aussi hors du territoire. Il s’agit comme le souhaitait déjà Coco Hotahota de « promouvoir et valoriser le patrimoine culturel commun tout en intégrant la créativité artistique », explique les organisateurs. Les délégations pourront ensuite se produire lors des soirées de « Heiva i te mata’einaa » organisée dans les communes de Tahiti, Moorea et Rangiroa.

Les billets pour assister aux deux journées de concours sont en vente sur ticketpacific.pf, dans vos magasins Carrefour et à l’accueil de vos radios à Fare Ute.