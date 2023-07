[En images] Retour sur la soirée de remise des prix du Heiva i Tahiti 2023

Le Heiva i Tahiti 2023 est terminé et les prix ont été annoncés et remis mercredi soir. Ce qui a donné lieu à de belles explosions de joie, quelques larmes, de grands sourires, des cris de fierté depuis la tribune, et quelques danses endiablées, notamment de la part de Tamariki Rapa ! Retrouvez le palmarès ici et voici quelques images de ces lauréats, heureux vainqueurs de cette édition du concours de chant et de danse. Ils se reproduiront sur To’ata ce vendredi et ce samedi. L’occasion de les découvrir ou de les revoir…