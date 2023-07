Toakura grand gagnant du Heiva 2023

La cérémonie de remise des prix du Heiva i Tahiti 2023 a eu lieu ce mercredi soir à To’ata. Toakura remporte le prix Madeleine Moua, et devance, en catégorie Hura Tau, Ori i Tahiti et O Tahiti e. Manohiva obtient le Grand prix en catégorie Hura ava Tau, et pourra donc désormais participer au Heiva en tant que troupe professionnelle. Mahena Atapao, de Ori i Tahiti et Marama Ariipeu-Tirador, de O Tahiti E, sont sacrés meilleurs danseurs de cette édition 2023. Côté chant, Reo Papara l’emporte en Tarava Tahiti et repart avec le Grand prix, Tamarii Mahina gagne le premier prix en Tarava Raromatai. Et Tamariki Rapa obtient, en plus du premier prix en Tarava Tuha’a Pae, le prix des meilleurs costumes, du Himene Ai’a et meilleur Ra’atira, pour Pierrot Faraire.

Les lauréats 2023 Danse Meilleur groupe en Hura Tau (professionnel) : Toakura Ori i Tahiti O Tahiti E Meilleur groupe en Hura Ava Tau (amateur) : Manohiva Tamariki Makemo Tamrii Auti Rurutu Meilleure danseuse : Maheana Atapo (Ori i Tahiti) Tahia Cambet Haide Faatauira Meilleur danseur : Marama Ariipeu-Tirador (O Tahiti E) Mahiti Pepehau (Ori i Tahiti) Teiva Maino (Toakura) Plus beau costume : Tamariki Makemo pour le costume Hura nui Ori i Tahiti pour le costume végétal Meilleur orchestre (imposé) : Ori i Tahiti Meilleur orchestre (création) : Ori i Tahiti Manohiva O Tamarii Afareaitu Meilleur auteur : Jacky Brillant (Te Ohi’u Maeva) Meilleur compositeur – O Tahiti E Meilleur Ra’atira Ti’ati’a – Adjaël Tiaipoi (Manohiva) Meilleur ‘aparima : Ori i Tahiti Meilleur ‘Ote’a : Ori i Tahiti Meilleur Pa’o’a – Hivinau – O Tahiti E Prix spécial du meilleur orchestre d’accompagnement : Toakura Prix spécial O »tea Vahine « Te Taura’ao » : Toakura Prix spécial d’encouragement pour la jeunesse : O Tamarii Afareaitu

Chant : Tarava Tahiti Reo Papara AS Tamarii Mataiea Tamarii Teahupo’o Tarava Raromatai Tamarii Mahina Taru’u Tamari’i Tipaerui Tarava tuha’a pae Tamariki Rapa Tamanui Apato’a No Papara Tamarii Auti Rurutu Himene ru’au Taru’u Tamriki Rapa Reo Papara Ute Paripari O Tamarii Afareaitu Taru’u AS Tamarii Mataiea Himene Ai’a Tamariki Rapa Taru’u O Tamarii Afareaitu Grand prix : Reo Papara Meilleur auteur : Yann Paa (Taru’u) Meilleur compositeur Dayna Tavaearii (Taru’u) Meilleur Ra’atira Ti’ati’a Himene : Pierrot Faraire (Tamariki Rapa) Meilleur costume : Tamariki Rapa