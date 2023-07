Keanu Toofa major de promo du baccalauréat 2023

Trois questions à Keanu Toofa

Parle-nous de ton parcours scolaire…

J’ai un parcours assez classique. J’ai toujours eu de très bons résultats à l’école.En primaire, j’étais à l’école Vaiatu puis j’ai intégré le collège de Paea avant de m’inscrire au Lycée de Papara. En arrivant au lycée, je savais que je voulais être ingénieur parce que j’avais déjà une appétence pour les matières scientifiques et donc tous mes choix se sont fait naturellement.

Qu’est-ce qui selon toi fait ta réussite aujourd’hui ?

J’ai beaucoup travaillé. Et le fait d’avoir un objectif en tête ça m’a beaucoup aidé. Je me suis créé un plan de vie pour aller vers cet objectif et le réaliser. Bien sûr que la vie ce n’est pas un plan tout tracé puisque l’on fait des rencontres qui vont nous guider et nous influencer. Je remercie d’ailleurs beaucoup mes professeurs qui m’ont toujours soutenu et accompagné dans mes choix d’orientation, mais aussi dans mon parcours pédagogique pour que je puisse avoir un bon niveau et appréhender au mieux les études supérieures.

Qu’est-ce que ça te fait de savoir que tu es le major de cette promotion du baccalauréat 2023 ?

Je suis surpris, ravi et en même temps reconnaissant. Être major ce n’était pas l’objectif, mais ce n’était plus un challenge avec mon frère qui a un parcours qui m’inspire beaucoup. Ça fait plaisir de voir que tous mes efforts, toute cette régularité et cette constance dans le travail paie.