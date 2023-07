Nucléaire : plus de demandes, pas plus d’indemnisations par le Civen

Le SDIRAF demande à l’Etat « de réunir les partenaires autour d’une table » Nul doute que ces nouveaux chiffres alimenteront le débat, toujours tendu sur l’indemnisation des victimes du nucléaire. Du côté, d’abord, des associations comme 193 et Moruroa e Tatou, très critiques à l’égard de l’action du Civen. Du côté, aussi, du gouvernement qui avait décrété, au lendemain de l’anniversaire du premier essai français en Polynésie, le 2 juillet, une minute de silence en commémoration des victimes du nucléaire. Dans la foulée, le Pays a décrété une autre commémoration, qui prendra une forme similaire le lundi 7 août, pour marquer l’anniversaire des deux bombardements atomiques ayant frappé le Japon, en août 1945. Mais à l’heure actuelle, seul le Sdiraf a commenté le rapport du Civen, et pour s’en féliciter. Le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs, pas vraiment un acteur historique du dossier, mais qui a fait quelques incartades sur le sujet du nucléaire ces dernières années, a salué dans un communiqué des « bons résultats » du Civen. « En rappelant que tous les cancers en Polynésie ne sont pas des cancers dus à la bombe, le SDIRAF félicite le Civen pour le travail effectué, mais il convient aussi de féliciter la mission de suivi des essais nucléaires au haut-commissariat pour le travail fait, vite et bien. Mauruuru à tous ceux qui œuvrent pour l’intérêt de nos populations », écrit l’organisation toujours présidée par Émile Vernier qui invite l’État à « réunir les partenaires autour d’une table afin de faire le point, de comprendre, d’apaiser les tensions entre les uns et les autres ». Un rendez-vous qui rassemblerait le Pays, l’État, les communes et les associations, et qui, en le répétant annuellement permettrait « d’avoir les mêmes chiffres et la même interprétation de la situation des victimes ».