Fariiraa Manihini 2027 : des études, des sondages et bientôt « un plan d’actions co-construit »

Après avoir mené une série d’opérations pour dresser un état des lieux du secteur, Tahiti Tourisme va passer à l’élaboration de son plan d’actions. Une feuille de route que l’organisme de promotion souhaite construire avec la population. Un appel à candidature vient donc d’être lancé dans le but de monter un comité citoyen « représentatif de la population » qui participera à son élaboration avec les professionnels du secteur et les autorités.

Après les études et les sondages, Tahiti Tourisme passe aux actions. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Fariiraa Manihini 2027 validée il y a trois maintenant par le Pays, l’organisme de promotion cherche une vingtaine de personnes pour intégrer ce qu’il appelle un « comité citoyen ». Entendez par-là un groupe d’individus issus de la société civile, autres que des professionnels, qui vont être invités à réfléchir et surtout à s’exprimer sur la future feuille de route qui va définir et orienter les opérations du secteur jusqu’en 2027. Objectif : faire de la Polynésie un leader du tourisme inclusif et durable. Un travail qui a commencé sur le terrain l’an dernier seulement avec, entre autres, l’évaluation de la destination selon les critères du tourisme durable, le sondage de la population, mais aussi le bilan carbone du secteur touristique.

20 candidats volontaires

Il s’agit maintenant de l’entame de la dernière phase consistant à définir les objectifs et les contours des opérations en terme environnemental, culturel mais aussi socio-économique. La démarche va ainsi « donner la parole » aux Polynésiens qui sont « des acteurs clef du secteur », explique Erwin Eperania, chargé d’étude pour Tahiti Tourisme. Les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans, mais surtout être force de proposition. Ils devront également être disponibles pour participer à au moins trois séances de deux heures durant lesquelles ils assisteront à des ateliers thématiques et d’échanges. Ces séances sont prévues sur la période du 10 juin jusqu’à la fin du mois d’août. À noter qu’il s’agit d’un acte sur la base du volontariat avec tout de même des cadeaux à la clef précise Tahiti Tourisme. Retrouvez plus d’informations sur le site de Tahiti Tourisme.