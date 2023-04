Fenua Market, la première plateforme polynésienne de e-commerce

Développée par Fare Rata et la CCISM, Fenua Market sera la première plateforme de e-commerce pour les commerçants locaux, afin de mieux servir les archipels et, à terme, la clientèle internationale. Fare Rata va profiter de l’engouement pour le shopping en ligne pour amorcer l’extension et la modernisation de ses services. Les commerçants et artisans polynésiens sont invités à se joindre au mouvement pour un lancement grand public prévu mi-juillet.

Jeudi soir, la CCISM et Fare Rata ont présenté Fenua Market, un site Internet « marketplace » multi-commerces proposé aux commerçants polynésiens qui souhaitent renforcer leurs ventes, notamment dans les archipels et, à l’avenir, à l’international. En première approche ou en complément de leur site propre, ils pourront créer et même personnaliser leur « boutique » sur ce site. Surtout, ils bénéficieront des mois de travail investis par Fare Rata et l’OSB (Océanienne de services bancaires, filiale de la Socredo) : « Nous allons vous soulager des aspects techniques de la vente en ligne », disent les promoteurs du projet et des aspects financiers également. Fenua Market va gérer à la fois les transactions financières via l’OSB, et les livraisons via Fare Rata, qui inaugurera l’affranchissement en ligne et la traçabilité des colis, offrira des facilités de magasinage dans ses entrepôts, dédiera un guichet spécial dans ses agences les plus importantes, et veut développer à terme la livraison express et « door-to-door ». Une démarche qui s’inscrit dans les missions de Fare Rata, dit son directeur général Bruno Arbonel, »apporter des services à la population » et « contribuer au développement économique ».

La CCISM, elle, se chargera de former les entreprises à l’utilisation du site, et de concevoir le « branding » événementiel lors des grands rendez-vous commerciaux – Noël, Fête des mères, etc.

Les entreprises adhérentes à Fenua Market s’acquitteront d’un abonnement et d’une commission de 10% sur la transaction TTC, qui sera ponctionnée directement avant le reversement au commerçant sous 20 jours ; « moins cher que sur eBay et Amazon », disent les développeurs. Bruno Arbonel rappelle que cette facturation au commerçant reflète le coût du développement, de la maintenance et de l’hébergement, et des fonctionnalités de la plateforme, un coût qui est ainsi mutualisé entre les entreprises adhérentes.

Plusieurs commerçants de Tahiti et des îles sont déjà « beta-testeurs » du site Fenua Market. La CCISM invite les entreprises intéressées à se joindre au mouvement pour un lancement grand public à la mi-juillet, en se manifestant par email sur info@ccism.pf