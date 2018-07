Fermeture de deux voies de la RDO de lundi à jeudi

Avis aux automobilistes. Deux voies de la RDO seront fermées la nuit de part et d’autre du terre-plein central à compter du lundi 30 juillet au jeudi 2 août.

Le service des Parcs et Jardins et de la Propreté va procéder à l’entretien des plantations du terre-plein central de la RDO. Les deux voies de circulation de part et d’autre du terre-plein central vont donc être fermées de 20 heures à 2 heures du matin, et ce du lundi 30 juillet au jeudi 2 août.

Il est recommandé aux automobilistes la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité aux abords du chantier.