John John Florence forfait pour la Tahiti Pro Teahupo’o

Le double champion du monde en titre, John John Florence, ne participera pas à la septième étape du CT de la World Surf League à Teahupo’o. Le Hawaiien ne s’est toujours pas remis de sa blessure au genou faite en juin dernier en marge de la Bali Pro.

Mauvaise nouvelle pour John John Florence, bonne nouvelle pour ses concurrents. Le double champion du monde en titre est déclaré forfait pour la Tahiti Pro Teahupo’o en août prochain, comme le rapporte le site du quotidien L’Equipe. En juin dernier, le surfeur Hawaiien s’est blessé au genou lors d’une session de freeride en marge de la Bali Pro. Suite à cette blessure, John John Florence avait déjà renoncé aux compétitions du CT à Uluwatu et Jeffrey’s Bay. Teahupo’o perd donc un concurrent redoutable puisqu’en six participations, le surfeur Hawaiien n’a raté qu’une seule fois les phases finales – après un série d’anthologie contre Gabriel Medina avec 18,84 points contre 19 points. John John Florence sera donc remplacé par Miguel Pupo, moins redoutable puisque sur six participations il n’a jamais dépassé le troisième tour.