Festival Voyage : deux weekends pour s’évader en famille

La cinquième édition du festival Voyage aura bien lieu. Pendant deux weekends, s’enchaîneront les concerts, projections, ateliers ou performances dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Un programme concocté par la compagnie du Caméléon pour rassembler toutes les générations et les sensibilités.

Des concerts de jazz, de regaae ou de rock marquisien, des rencontres de danses contemporaines et traditionnelles, des contes sensoriels, des films et dessin-animés primés… La compagnie du Caméléon a concocté une nouvelle recette « d’arts mêlés » pour cette cinquième édition du festival Voyage. Les vendredi et samedi, du 9 au 17 octobre, les grands espaces du jardin du Musée vont s’animer en journée et en soirée. « S’il y avait un évènement à maintenir, c’est bien celui là, sourit Guillaume Gay, directeur artistique et chef d’orchestre du festival. C’est un rendez-vous apprécié, en extérieur, pour lequel on vient en famille, entre amis, avec des coussins et des pe’ue ». Des mesures sanitaires ont été mises en place – et notamment le port du masque pour les adultes lors des déplacements sur le site. Mais pas de quoi remettre en cause l’esprit du festival : « partir à la rencontre de l’autre, dans sa singularité, sa complexité ».

Si les prestations et propositions artistiques vont s’enchaîner sur scène, le festival propose surtout au public de participer. Entre 15 et 18 heures, les ateliers s’enchaînent. Cirque, danse, seul ou entre parents et enfants, yoga, tressage, origami, percussion ou photographie… S’y ajoutent les rendez-vous de la cabane du voyageur, en conte, comptine et massage, et d’autres moments « intimistes » tout au long du weekend. Côté cuisine, le Mexique ou l’Espagne seront mis à l’honneur, avec toujours cette idée de découverte.

Après des mois difficile, le festival Voyage était très attendu des comédiens, artistes et techniciens. La compagnie du Caméléon, elle, en a profité pour peaufiner ses projets. Les Champignons de Paris devraient être bientôt joués en Métropole, et une autre pièce est en préparation pour la fin de l’année. Guillaume Gay rappelle aussi que le Petit théâtre accueillera le « Aaahh Bibi » de Julien Cottereau, clown, mime et bruiteur issu du Cirque du Soleil, au mois de novembre.

Festival Voyage, du 9 au 17 octobre dans les jardins du Musée de Tahiti (Punaauia). Billetterie sur place. 2500 francs par soirée (1000 francs pour les étudiants et moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 2 ans) ou 5000 francs pour le Pass festival. Ateliers gratuits dans le cadre du festival, les samedi après-midi.