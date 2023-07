Après une semaine de festivités autour de son fruit emblématique, Punaauia a proposé ce samedi son traditionnel défilé. Plus d’un millier de personnes y ont participé, les porteurs d’oranges bien sûr et aussi toutes les forces vives de la commune, dont les associations, mais aussi les agents des principaux services.

Opération réussie. Malgré un décalage de deux semaines sur le calendrier habituel, les festivités de l’orange ont rencontré cette année encore un vaste succès. Au terme d’une semaine de réjouissances la population a été invitée ce samedi à assister au traditionnel défilé. Pour l’occasion au moins 2000 personnes avait investi l’hôtel de ville et son jardin. La parade a été ouverte en fanfare par les forces de l’ordre et les pompiers de la commune qui ont rapidement laissé place aux porteurs d’oranges, grandes stars de l’évènement.

Mettre en avant « le patrimoine humain »

Il s’agissait comme chaque année de dévoiler à la population la récolte de la centaine de aito qui ont arpenté, de lundi à vendredi les sentiers de la vallée de punaruu à la recherche du fameux agrume, « emblème » de la commune. Mais au delà de cela, pour le tavana Simplicio Lissant, ce « Heiva de Punaauia » est aussi l’occasion « de mettre en avant le patrimoine humain ». Ainsi, toutes les associations mais aussi les agents des principaux services communaux se sont succédé devant le parvis de la mairie.

Protéger et valoriser la vallée

Le maire de Punaauia a aussi profité de l’événement pour confirmer son engagement en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement alors même que « les effets du dérèglement climatiques » se font sentir. « Nous allons continuer ce combat avec nos associations, avec les moyens de la commune et aussi se faire accompagner par le pays et par l’État voire par l’Europe », précise encore le Tavana. Il fait déjà allusion à actions en faveur de la protection et de la valorisation de la vallée de Punaruu.

La cueillette est ouverte

En attendant, la saison des oranges est ouverte. Pendant encore deux semaines, l’accès aux plateaux des orangers reste réservé aux membres de l’association de protection de la vallée. Ils seront ensuite accessibles, dès le 4 août au grand public en contrepartie d’une cotisation de 1000 francs par personne.