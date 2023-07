Ce rendez-vous inédit est organisé dans le cadre du concours de photo Millimages des récifs, le jeudi 27 juillet à la CCISM. Il sera animé par deux photographes professionnelles et une biologiste marin qui répondront aux questions des amateurs de photographie, terrestre ou sous-marine, et dévoileront les secrets d’un cliché réussi.

Lire aussi: le concours de photos de l’IRCP est lancé

Des trucs et astuces photographiques. C’est ce que proposent, jeudi prochain, deux professionnelles de la photo et une biologiste marin, aux potentiels candidats du concours de photo Millimages des récifs. Pour l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRC), qui organise le concours, il s’agit d’insuffler de nouvelles possibilités pour cette 3e édition organisée en partenariat avec la jeune association Vahine Arata’i no Porinetia dont l’objectif est de rompre l’isolement vécu par les entrepreneures polynésiennes.

Et c’est dans cette même dynamique que l’institut plutôt spécialisé dans le milieu sous-marin a décidé, cette année, d’ouvrir le champ aux clichés terrestre. « On espère toucher plus de monde notamment via les smartphones ou les caméras embarquées, explique Cécile Berthe, médiatrice scientifique et porte-parole de l’IRCP. L’objectif, c’est vraiment de permettre à tout à chacun même s’il n’est pas photographe professionnel ou même à des photographes éclairés d’avoir des petits trucs pour essayer de faire des photos sympas ».

Coups de pouce instantanés

Au programme un enchaînement de trois présentations faites par Lea Hahn, Manutea Rambaud et Pauline Bosserelle, trois vahine qui se mobilisent pour partager. Il sera question d’échanger donc, mais surtout de mettre en avant des pratiques simples qui peuvent s’appliquer instantanément. « C’est possible qu’il y ait en direct des présentations qui disent prenez votre smartphone, faites tel réglage puis une mise en situation directement dans la pièce », précise encore la médiatrice scientifique.

Des coups de pouce qui s’inscrivent donc dans le cadre du concours déjà lancé en juin et qui visent à motiver davantage de personnes autour du thème retenu cette année « des récifs, des loisirs « . Les clichés devront aussi « mettre à l’honneur les relations positives que l’humain et le récif peuvent entretenir »… Un « clin d’œil » à l’épreuve des JO de surf prévu à Teahupoo l’an prochain.