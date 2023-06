Le concours photos sous-marines de l’IRCP est lancé

L’Institut des récifs coralliens du Pacifique organise pour la troisième année son concours de photos sous-marines « Millimages des récifs ». Objectif : valoriser ces écosystèmes et sensibiliser à leur protection et leur conservation. Catégorie reine cette année : « Des récifs, des loisirs », thématique toute trouvée alors que les JO 2024 se prépare au dessus du « reef » de Teahupo’o.

C’est officiellement lancé ! Les professionnels et amateurs photographes ont jusqu’au 23 octobre prochain pour envoyer leurs plus beaux clichés et participer à la troisième édition du concours « Millimages des récifs » organisé par l’IRCP. Comme lors des deux précédentes éditions, une catégorie libre, permettra à chacun de s’exprimer, une catégorie Vahine a été créée, une autre, intitulée « New Hope », parlera d’espoir et, forcément, de préservation…. Mais cette édition a été baptisée « des récifs, des loisirs », et c’est aussi le titre de la catégorie principale cette année. « De nombreuses activités humaines se déroulent autour et dans le récif : pêche sous-marine, snorkeling, bateau, surf… L’être humain fait partie des récifs coralliens. Surtout en Polynésie française où il existe une connexion environnementale, culturelle et patrimoniale forte avec la nature. C’était important d’avoir un retour positif sur les relations que peuvent avoir les êtres humains et les récifs coralliens », explique Cécile Berthe, médiatrice scientifique pour l’IRCP. Et surtout avec l’épreuve de surf des JO 2024 qui se tiendra à Teahupo’o, c’était l’occasion rêvée de mettre en avant les récifs car si le concours a lieu cette année, l’exposition ambulante des photos aura lieu en 2024 : « Ça nous paraissait quelque chose d’évident : l’activité de surf est possible grâce au milieu marin, à la génération de vagues et au récif corallien. Sans lui, on n’aurait pas ces vagues. »

L’IRCP œuvre depuis plus de 10 ans en faveur de projets fédérateurs visant à la préservation des récifs coralliens. « Les photos lauréates seront présentées dans plusieurs lieux en Polynésie française, et en France. Les expositions seront accompagnées de médiations artistiques, culturelles et/ou scientifiques afin de multiplier les regards sur la découverte des récifs coralliens. » Ce concours permet donc de sensibiliser d’abord les photographes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, puis le grand-public.

Les récifs coralliens sont une infime partie de la planète, « ils représentent 0,2% des océans mais concentrent 30% de la biodiversité marine connue ». Ces écosystèmes fournissent des « services écosystémiques » : la barrière récifale créé des vagues pour le surf mais elle est aussi une protection, un garde-manger et la première source de protéines dans de nombreuses zones. « On estime à 500 millions de personnes sur la planète qui dépendent de ces récifs. Ce sont des écosystèmes très importants mais fragiles car ils sont dans des zones côtières où on va retrouver de l’urbanisation, de la pollution par le plastique ou des rejets non-maîtrisés. Ils sont devenus emblématiques depuis quelques années car le corail réagit à la hausse de la température de l’eau en blanchissant, ce qui peut le mener à sa mort. »