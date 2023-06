Nouvel accueil Te Vai-ete : « Que chacun puisse donner ce qu’il est apte à partager »

Il y a encore un peu d’effervescence dans le grand bâtiment blanc de Mamao. Finitions, réception du matériel et installation, les derniers détails s’ajustent alors que la visite de conformité a eu lieu ce mercredi. Père Christophe se dit très optimiste sur l’obtention du sésame : l’inauguration est toujours programmée ce 30 juin pour un premier repas dès le lendemain.

Il ne manque plus que la conformité pour l’ouverture de l’accueil Te Vai-ete. Et après la visite des experts ce mercredi, père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete et responsable de l’association Caritas, est optimiste sur l’obtention de celle-ci. Même s’il y aura peut-être quelques modifications à apporter, « tout a été fait dans les règles », assure-t-il. Ce nouveau centre d’accueil des SDF, situé à Mamao sur le terrain de l’ancien hôpital, sera inauguré le 30 juin, répète le religieux, avec le premier repas servi le lendemain. Ce mercredi, il y avait encore des travailleurs présents pour les finitions, les jardiniers pour le terrain autour, et surtout des bénévoles qui accueillaient le matériel pour les installations. « Le projet est à 60% de financement, il manque encore 100 millions », explique père Christophe. Alors qui complètera cette somme ? « Ceux qui croient à la cause, qui croient en l’homme et qui ont envie de mettre tout en œuvre pour aider nos frères et sœurs de la rue. On a beaucoup de chance, l’Église nous a cautionnés, elle avancé l’argent pour faire les travaux, il faut maintenant rembourser. »

Après Mamao, la rénovation du foyer de Mahina



Le rembourser car un autre projet est prévu sur Mahina qui nécessite des financements : le foyer d’accueil des jeunes mamans Maninia’ura qui est très vétuste et qu’on doit rénover. Pour père Christophe, « le social est une mission importante de l’Église » et il y a donc effectivement beaucoup de projets. Selon ses estimations, 350 personnes vivent actuellement à la rue et ce nouveau bâtiment va sans doute changer les choses car le dernier accueil Te Vai-ete avait 30 ans. « On avait fait ça de façon artisanale. Soit on dit on a besoin d’un bâtiment et on ne fait rien jusqu’à ce qu’il soit construit, soit on fait et on voit. Trente ans d’expérience nous ont permis de concevoir le bâtiment le plus fonctionnel possible et le plus adapté à la réalité. »

Repas, hygiène, taote puis formation

Dès l’ouverture du centre, le premier objectif sera de reprendre les activités de l’ancien Te Vai-ete : les repas, la laverie, les douches et sanitaires, proposer des consultations médicales, psychologiques et gynécologiques pour les femmes. Puis à partir des mois de septembre, octobre, un programme de formations sera mis en place avec les professionnels du secteur mais aussi des bénévoles pour des formations de remise à niveau, d’alphabétisation. « Le gros principe de l’accueil est de faire de la coordination : on a des bénévoles qui arrivent qui proposent des choses et on coordonne pour que chacun trouve sa place et que chacun puisse donner ce qu’il est apte à partager et que ceux qui peuvent recevoir soient disposer à l’accueillir. Il n’y aura pas de programme établi mais on fonctionnera à la carte en fonction des personnes qui arrivent et des personnes qui repartent. » Père Christophe est donc un homme heureux de voir ce projet aboutir.