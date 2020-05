Feu vert pour les golfeurs… mais pas ce weekend

Le Haut-commissariat et le Pays, après concertation, autorisent les établissements de plein air à ouvrir et à accueillir leurs licenciés, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Mais les golfeurs devront attendre mardi pour jouer à Atimaono.

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, en concertation avec le ministère polynésien en charge des sports, a précisé, dans un arrêté, les dispositions règlementaires applicables en matière de pratique des activités sportives individuelles.

Les établissements de plein air (catégorie PA) dont l’objet est la pratique des activités physiques et sportives individuelles en extérieur, sont autorisés à ouvrir à leurs licenciés (associations sportives), membres ou clients (sociétés commerciales) dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Ainsi, la pratique dite « organisée » d’une activité physique, sportive ou de loisir, individuelle en dehors d’un lieu couvert, est autorisée au même titre que la pratique sportive individuelle dite « libre ».

Une décision trop tardive, semble-t-il, pour permettre la réouverture du parcours de Atimaono, qui est donc prévue mardi. Quant au golf de Moorea, sa réouverture était prévue au mieux en début de semaine pour permettre des opérations d’entretien, suspendues pendant le confinement.