Fin de la grève à l’OPT

Les protocoles de fin de conflit ont été signé ce jeudi entre la direction de l’OPT et l’intersyndicale. Les parties se donnent jusqu’au 31 janvier 2024 pour parvenir à renouveler les conventions d’établissement dans les trois entités, holding OPT, Fare Rata et Onati.

La grève dans les trois entités de l’OPT a pris fin ce jeudi avec la signature de trois protocoles de fin de conflit entre la direction et les organisations syndicales CSIP, Sapot et O oe To Oe Rima. un épilogue qui fait suite à la décision du juge des référés hier, qui a fait droit à la lecture des syndicats sur la validité des conventions d’établissement signées par certains syndicats et pas par d’autres : elles n’auraient été effectives que pour les salariés ressortant des syndicats signataires, sans s’appliquer à tous.

Hier à la reprise des négociations, la direction avait donc accepté de retravailler ces conventions collectives, à partir d’un tronc commun, pour les trois entités de l’OPT. Toutes les parties ont également accepté de prolonger ka validité des accords qui normalement étaient échus au 30 septembre dernier, et de la reporter au 31 janvier prochain pour se donner le temps nécessaire à la discussion. Les salariés voient ainsi préservés leurs avantages, notamment le 13e mois qui est payé en fin d’année.

La grève est donc levée et le travail reprendra vendredi matin, indique un communiqué de l’OPT.