Fin de l’aventure Miss France pour Turouru Temorere

L’élection de Miss France a débuté samedi soir -matin en Polynésie française- au Mach36 de Châteauroux. Mais notre Miss Tahiti, Turouru Temorere, n’a hélas pas été sélectionnée dans le Top 12.

Les 30 Miss régionales ont offert un superbe spectacle sous le signe de la « fête » samedi au Mach36 de Châteauroux à l’occasion de l’élection de Miss France 2018. Turouru Temorere s’est d’abord présentée dans son magnifique « costume régional ». Une création de Christopher Prenat, mettant à l’honneur le drapeau polynésien. Après une brève présentation du fenua et de notre reine de beauté en vidéo, Turouru a défilé en costume du 14 juillet pour son deuxième tableau. A peine le temps d’enfiler le maillot de bain une pièce pour un nouveau passage sur le thème du carnaval, que Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier ont annoncé le Top 12. Hélas, notre Miss n’a pas été choisie parmi les finalistes. L’aventure Miss France s’arrête, mais notre ambassadrice ne nous en reviendra que plus vite ! Bravo et mauruuru à elle.