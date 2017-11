Fin de l’aventure Nouvelle Star pour Eto

L’aventure Nouvelle Star s’est arrêtée mercredi soir pour Eto. Le chanteur et guitariste tahitien a échoué aux portes des « primes » parmi les 15 finalistes de l’émission.

Après avoir passé l’épreuve « des lignes » la semaine dernière en interprétant Bora Bora Nui E, Eto faisait parti des 15 derniers sélectionnés pour se qualifier pour les « primes » de l’émission Nouvelle Star mercredi. Le chanteur a interprété une chanson imposée, Riche de Claudio Capéo. Il l’a même agrémenté d’un couplet en tahitien. Mais une autre épreuve était au programme de la soirée. Celle du trio sur la chanson All around the world de Lisa Stansfield, pour laquelle Eto n’a pas su convaincre le jury. Le jeune homme a donc dû passer par l’épreuve des rattrapages, en interprétant a capella Mareva ta’u roti titaua. Hélas le jury a préféré une autre candidate à Eto. La fin de l’aventure s’est donc jouée à un cheveu pour notre artiste. Sur sa page Facebook, Eto s’est dit fier de son parcours. « Mon objectif réel n’était pas de gagner, mais de promouvoir au mieux ma culture et d’ouvrir une porte de plus pour notre jeunesse polynésienne pleine de talents ». L’artiste a tenu à remercier son public pour les nombreux messages d’encouragement laissés sur sa page Facebook.