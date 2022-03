Fin du pass vaccinal à partir de lundi

Les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 s’allègent, annonce le Haut-commissariat dans un communiqué. Suspension de l’application du pass vaccinal, fin de l’obligation du port du masque dans les lieux ouverts au public et levée des limites de rassemblement. Le tout, à partir de lundi prochain. Par contre les dispositions concernant les déplacements internationaux ne changent pas et le pass sanitaire sera toujours nécessaire dans les établissements de santé.



Nouvelle étape dans l’évolution des mesures internes de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, annonce le Haut-commissariat. La situation sanitaire sur le territoire continue de s’améliorer, avec un ralentissement de la propagation de l’épidémie qui se confirme nettement et l’absence de saturation hospitalière grâce à une couverture vaccinale satisfaisante de la population de plus de 12 ans. D’où la suspension ou l’évolution de trois mesures à compter du lundi 14 mars.

Le pass vaccinal ne sera plus obligatoire dans les déplacements au départ des îles du Vent vers les autres archipels, ni dans les discothèques, les pirogues à bringue, les salles de réunion, de spectacle, de concert, les chapiteaux et stades, ainsi que lors des évènements en plein air organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public. En revanche, le pass sanitaire (présentation d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un test négatif de moins de 24h ou encore d’un certificat de rétablissement au Covid-19 de moins de 4 mois) reste imposé dans les établissements d’hospitalisation et les cliniques.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux ouverts au public, établissements ou activités, mais toujours exigé dans les transports collectifs (avions, bus, bateaux), dans les aéroports et les gares maritimes, ainsi que dans les établissements de santé. Il est également recommandé aux personnes positives au Covid, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les personnes fragiles.

Enfin, les jauges sont levées. L’ensemble des mesures destinées à limiter la présence de trop de public ou d’usagers sont levées. Tout comme la limite de 500 personnes, ainsi que celle de 100 personnes lors des rassemblements sur la voie publique.

Concernant les dispositions relatives aux déplacements internationaux, elles ne sont pas modifiées à ce stade. Le haut-commissaire recommande toutefois de poursuivre la vaccination et de veiller à la dose de rappel afin de conserver une protection efficace et durable contre les formes graves du Covid.