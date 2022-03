Plus de septaine pour les vaccinés à l’arrivée en Nouvelle-Calédonie

L’allègement avait été annoncé de longue date, il a été confirmé ce mercredi. L’État a levé l’obligation de septaine pour les voyageurs vaccinés. Les autres devront toujours justifier d’un motif impérieux et s’isoler pendant 7 jours à domicile à leur arrivée.

Le Caillou sans la septaine. Les voyageurs présentant un schéma vaccinal complet contre le Covid sont désormais dispensés de l’isolement de sept jours à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. C’est un décret de Paris qui a confirmé ce mercredi cet allègement du protocole sanitaire, demandé par le gouvernement local depuis trois semaines, comme l’explique Les Nouvelles Calédoniennes. « Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Parce que l’État a voulu harmoniser les règles et ces dispositions dans les autres territoires d’outre-mer », précise au quotidien le porte-parole du gouvernement, Yannick Slamet, qui ajoute que, selon lui, « ce n’est qu’une question de temps » avant que l’isolement soit à son tour levé pour les personnes non vaccinées.

Car les voyageurs non-vaccinés, jusque là interdits d’embarquement vers Nouméa, peuvent désormais s’y rendre. Mais sous conditions : test de dépistage, bien sûr, motif impérieux, toujours et surtout septaine de 10 jours à domicile. La Nouvelle-Calédonie avait déjà levé, le 24 février, l’obligation vaccinale générale votée en septembre dernier. Beaucoup sur le Caillou attendaient cette levée pour relancer le secteur touristique, pas aussi important économiquement qu’au fenua, mais qui fait tout de même vivre plusieurs centaines de personnes, et qui ne peut compter depuis près de deux ans que sur les touristes intérieurs. « Cette décision contribue à aider à la relance touristique par rapport aux visiteurs étrangers. Nous avons d’ailleurs aussi relancé les groupes de travail liés à la croisière et toutes les différentes plateformes pour relancer l’activité aux niveaux régional et international, explique aux Nouvelles Mickaël Forrest, le président de Nouvelle-Calédonie tourisme. En revanche, même si un cadre nouveau venait à s’ouvrir avec une éventuelle levée du pass sanitaire, par exemple, il faut rappeler aux acteurs touristiques de maintenir les gestes barrières, pour pouvoir offrir aux visiteurs un cadre sûr en vue de cette relance ».