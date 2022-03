Pierre Frebault pourrait être débarqué de l’Arass

Le directeur de l’Agence de régulation sanitaire et sociale a été convoqué par son ministre de tutelle, Jacques Raynal, à entretien préalable de fin de fonctions.

Pierre Frébault mis à la porte de l’Arass ? C’est en tout cas ce que suggère la lettre de convocation qui lui a été envoyée lundi par Jacques Raynal et qu’a pu consulter Tahiti Infos. Le ministre de la Santé y écrit qu’il « envisage de proposer au conseil des ministres la fin de vos fonctions en qualité de directeur de l’Agence de régulation sanitaire et sociale ». L’ancien syndicaliste et ancien ministre est directeur de l’Arass depuis sa création en 2017, et cette annonce a semble-t-il fait des remous au sein de l’agence. Vingt-huit agents ont demandé à rencontrer Jacques Raynal pour avoir des explications – et tenter de remettre en cause – une décision jugée « brutale ». Pierre Frébault qui faisait partie de ceux, il y a quelques jours encore, qui étaient pressentis pour rentrer au gouvernement, serait-il mis sur la touche ? Difficile à dire. D’après nos confrères, les fuites de certains documents de l’Arass dans la presse, et notamment le rapport sur la fin de l’obligation vaccinale paru dans La Dépêche, pourrait avoir tendu les relations entre le directeur et son ministre de tutelle.