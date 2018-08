Finis les sacs plastiques à partir du 2nd semestre 2019

Les sacs plastiques à usage unique et oxo-dégradables seront interdits à partir du second semestre 2019 en Polynésie française. Le ministre de l’Environnement et les professionnels de la production, importation et distribution de sacs plastiques se sont mis d’accord jeudi sur le sujet.

Jeudi, le ministre de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a rencontré les producteurs, distributeurs et importateurs de sacs plastiques de Polynésie afin d’évoquer la mise en place d’une interdiction. Une étude a été menée en juillet 2017 par la Direction de l’environnement, concluant à la nécessité d’interdire les sacs plastiques à usage unique et oxo-dégradable- qui se réduisent en poussières.

« Soucieux des impacts socio-économiques », le gouvernement a donc consulté les professionnels afin de se mettre d’accord sur l’application de l’interdiction au second semestre 2019. Dans un communiqué, le gouvernement précise que « les consultations vont se poursuivre dans les mois à venir pour faire évoluer la réglementation ». En effet, le ministre avait promis un texte au vote à l’assemblée pour mars dernier.