Fléaux aux Antilles, les sargasses prolifèrent aussi à Wallis et Futuna

Fléaux aux Antilles, les algues sargasses prolifèrent aussi sur les îles de Wallis et Futuna, dans le Pacifique sud. une opération « stop aux sargasses » a été réalisée sur l’îlot Nukutapu à Hihifo, au nord de Wallis.

Plus de 3 000 m2 autour de cet îlot ont été passés au peigne fin pour éradiquer l’algue néfaste à l’écosystème marin, l’économie mais aussi la santé, rapporte Wallis et Futuna La 1ère. L’algue avait envahi les plages de l’îlot et engendre des conséquences importantes, d’abord pour la biodiversité.

« Elle peut empêcher les tortues de monter sur les plages pour la période de pondaison et les juvéniles de descendre dans l’eau » explique Malia Pelo, agent du service local de l’environnement, mobilisée pour l’opération « stop aux sargasses ». Elle évoque aussi le blocage des moteurs de bateau ou encore, « les démangeaisons et allergies ».

Si la revalorisation des sargasses est, comme aux Antilles, une finalité de la lutte, les îles de Wallis et Futuna sont moins bien avancées que la Guadeloupe ou la Martinique en termes de ramassage ou de prévention contre les arrivées en nombre. Sur ces îles du Pacifique, on les ramasse donc à la racine, et on récolte les masses visibles pour les sortir de l’eau.

« Elles se multiplient dans l’eau, on a stoppé leur prolifération », explique Morgane Le Bris, également agent du service de l’environnement. « Pour l’instant, on les stock ici (à terre) mais on sait que c’est possible, par exemple, d’en faire de l’engrais ». Si pour l’heure cette opération se cantonne à l’îlot Nukutapu, « on sait qu’il y a d’autres endroits où on nous a signalé une prolifération de sargasses. C’est à surveiller et on fera des opérations en conséquence ».

Dans la Caraïbes, des échouements de sargasses sont prévus dans les jours qui viennent des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à la Guyane, en passant par la Guadeloupe et la Martinique. Ici, on parle de « radeaux de sargasses » venus de l’Atlantique et repérés par images satellites. Les prévisionnistes évoquent des échouements qui devraient durer pour les deux prochaines semaines.

En partenariat avec Outremers360.