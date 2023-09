Fonctionnaires communaux : une revalorisation salariale de 2,5% au 1er janvier 2024

Le haut-commissaire annonce une revalorisation de 2,5% des salaires dans la fonction publique communale au 1er janvier prochain. Une façon de rendre plus attrayant le travail au sein des communes, qui pâtissent toujours du manque de cadres et de techniciens à la hauteur des enjeux. Il confirme aussi que l’État va de nouveau proroger la date d’application du CGCT sur les compétences environnementales des communes.

Après la clôture du congrès des communes en fin de semaine dernière, ce que retient le haut-commissaire Eric Spitz, c’est la demande d’aide des communes sur les dossiers environnementaux. Et s’il est question pour le Pays de reprendre la compétence du traitement des déchets, c’est l’adduction d’eau potable et l’assainissement qui inquiète les maires.

Les tavana manquent de moyens financiers, mais aussi de moyens humains : « Moi ce que je constate c’est que la plupart des équipements publics réalisés dans les archipels le sont en fait par le haut-commissariat », dit Eric Spitz en faisant référence à la direction de l’ingénierie publique d’État, qui va là où l’ingénierie privée se refuse à aller. « Nous ne sommes peut-être pas assez nombreux, mais je crois que ça aurait aussi un sens si le Pays se dotait d’une direction dans ce domaine. »

L’application totale du CGCT impossible en 2024

En attendant, le haut-commissaire ne peut que constater que les communes ne seront pas prêtes en 2024 à assumer les compétences environnementales, malgré un premier r et leur financement par les redevances des administrés, comme l’exige le Code général des collectivités territoriales. « On ne pourra pas faire autrement que proroger cette date », dit Éric Spitz.

« Et peu à peu, les maires vont s’y résoudre », dit le haut-commissaire. Mais il pointe aussi une autre difficulté : la compétition entre les différentes fonctions publiques, dans laquelle la fonction publique communale perd des éléments au profit du Pays ou de l’État. Pour niveler le terrain, il annonce une revalorisation de 2,5% des salaires des agents communaux à compter du 1er janvier prochain.

Indo-Pacifique : une « politique de la bienveillance »

Sur le deuxième sommet entre les États-Unis et les pays du Forum des îles du Pacifique qui se tenait ce mardi à Washington, doit-on y voir, outre l’intention de contrer la Chine commune à Washington et Paris, une forme de compétition entre ces deux capitales ? « La France veut jouer cette partie, elle le dit, ’épaule contre épaule’, c’est-à-dire que nous cherchons un point d’équilibre entre les États-Unis qui sont nos alliés, il n’y a pas de doute, et la Chine », répond Éric Spitz. L’action de la France est donc conceptualisée comme une « politique de la bienveillance », offrant de l’aide à la surveillance des pêches et solutions technologiques telles que le Swac.

Et certaines de ces solutions sont encore à trouver. L’État dévoilera mi-novembre les lauréats de l’appel à projets pour le Fonds de transition énergétique sur l’année 2023. Le haut-commissaire est donc confiant que l’enveloppe d’un milliard de Fcfp sera consommée, et même l’enveloppe, doublée, de l’année prochaine.