Football : le Pacifique pourrait accueillir la coupe du monde féminine en 2023

L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont alliées pour obtenir l’organisation de la coupe du monde féminine de football de 2023. Et les deux nations du Pacifique paraissent grandes favorites du processus d’attribution. Le résultat sera connu le 25 juin prochain, à l’issue du vote des fédérations au sein de la FIFA.

L’événement est très attendu de la planète football. Et pour cause : la dernière coupe du monde féminine, organisée en France en 2019, avait battu des records. En cumulé, c’est 1,12 milliard de personnes, qui avaient suivi les matchs chez eux ou dans les espaces publics du monde entier. Pas de surprise, donc, à ce que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont allié leurs forces pour l’occasion, soient bien décidées à accueillir la compétition. Et selon le rapport d’évaluation publié mercredi dernier par la FIFA, le duo part favori dans le processus de sélection. Le dossier porté par les deux nations d’Océanie « a reçu la meilleure note moyenne globale (4,1 sur 5) » devant le Japon (3,9) et la Colombie (2,8), écrit la Fédération internationale dans ce document.

Deux nations pour un rêve commun

« Nous sommes deux nations de deux confédérations, unies pour proposer une avancée historique et excitante pour le football mondial. Ce tournoi sera une première de plusieurs points de vue », a affirmé Chris Nikou, président de Fédération de football d’Australie (FFA). Si la candidature conjointe est retenue, le tournoi de 2023 sera effectivement la première édition féminine avec deux pays hôtes, de deux confédérations différentes (Asie et Océanie), et surtout la première édition qui se tiendrait dans l’hémisphère Sud et la région Asie-Pacifique. Le dossier prévoit un match d’ouverture à Auckland et une finale à Sydney pour cette première coupe du monde en Océanie.

Rappelons que pour l’édition 2023, 32 équipes s’affronteront, contre 24 lors de la précédente édition. 64 matchs sont prévus, sur 31 jours. La décision finale sera prise le 25 juin par un vote du Conseil de la FIFA.