Forte baisse des entreprises radiées après moins d’un an d’activité

Après six mois d’existence, le Pôle entreprise de la CCISM réalise un premier « point d’étape ». Ainsi, on apprend que le nombre d’entreprise actives en fin d’année est en constante augmentation depuis 2015 pour atteindre 26 872 entreprises fin 2017. Pour autant, le nombre de création d’entreprise est en baisse en 2017.

L’année dernière, le Pôle entreprise de la CCISM s’était refait une beauté pour se moderniser et être au plus près des demandes des chefs d’entreprise et porteurs de projet. Six mois après l’ouverture du nouvel espace, le pôle fait un « point d’étape » sur ses activités et surtout sur l’état des entreprises polynésiennes. Des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à être actives en fin d’année et cela depuis 2015 avec une augmentation moyenne de 6%. De 23 865 entreprises actives en 2015, on passe à 25 058 en 2016 pour atteindre 26 872 en 2017. Pourtant, le nombre de création d’entreprises, les « immatriculations », a stagné entre 2016 et 2017 (-0,70%). Tandis que les radiations ont augmenté de +5% sur la même période.

Si l’on se concentre sur la seule année 2017, c’est le secteur des services qui comptabilise le plus de création d’entreprises (1 523) suivis par les métiers (1 158) et enfin le commerce (moins de 600) sur un total de 3 561 créations d’entreprises. A noter que sur ces nouvelles immatriculations, 763 sont des reprises d’activités. Le Pôle entreprise relève également la chute de -70% du nombre d’entreprise de moins d’un an immatriculée et radiée dans l’année, 170 sur 3 561 en 2017 pour 632 sur 3 586 en 2016. Une dégringolade que la CCISM explique par les nouvelles procédures de conseil et information avant la délivrance d’une patente. Ce qui évite les entreprises à risque.

Du côté des procédures judiciaires, de 2016 à 2017 le nombre de redressement judiciaire a augmenté de 39%. 67 redressements judicaires ont été prononcés en 2017 contre 48 en 2016. Et les liquidations judiciaires ont augmenté de 73% pour passer de 75 en 2016 à 131 en 2017.