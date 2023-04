Forte houle : les activités maritimes interdites ce weekend

La Polynésie connaît actuellement un épisode de forte houle qui va toucher successivement les Australes, puis les îles de la Société et les Tuamotu-Gambier dès samedi après-midi. Le haut-commissaire a pris un arrêté pour interdire les activités maritimes dans ces trois archipels, sur un calendrier glissant.

Une forte houle affecte la Polynésie, un épisode exceptionnel qui intervient très tôt dans ce début de saison fraîche alors qu’ils sont habituellement attendus de juin à août. Les Australes ont d’ores et déjà été placées en vigilance orange ; on y attend des creux de 4 à 5 mètres et des déferlantes pouvant attendre 7 mètres, notamment à Rapa, expliquait ce vendredi Frédéric Troc, directeur adjoint de Météo France lors d’un point presse à la cellule de crise du Haut-commissariat. Les archipels de la Société et des Tuamotu-Gambier sont ce vendredi soir en vigilance jaune.

À Tahiti, ce sont les côtes Ouest et Sud qui sont concernées par l’arrêté d’interdiction des activités maritimes, qui va courir de samedi midi à dimanche midi. Le risque d’élévation du niveau des lagons et de forts courants aux abords des passes est considéré comme aussi fort que lors de l’épisode de juillet dernier, qui avait fait d’importants dégâts.

Le colonel Cédric Rigollet, directeur adjoint de la protection civile, indique que le haut-commissaire Érix Spitz a demandé à la gendarmerie de renforcer ses moyens terrestres et nautiques, notamment sur la Presqu’île et les spots de surf. Il lui a également demandé d’appliquer les sanctions prévues par la loi. Les polices municipales, elles, sont chargées de veiller à la sécurité des personnes et des biens à terre, de Papara à Teahupoo et sur les îles basses. Les propriétaires de bateaux sur les côtes exposées sont fermement invités à vérifier et renforcer leurs amarres. Mais « le premier acteur de la sécurité est d’abord le citoyen », conclut le colonel Rigollet.