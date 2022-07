Fortes houles : le Pays déclare l’état de calamité naturelle

Après l’épisode de forte houle qui a frappé très durement la Polynésie depuis mardi, un premier bilan est dressé. Aucune perte humaine n’est recensée. Le conseil des ministres réuni en séance extraordinaire ce vendredi a pris un arrêté constatant l’état de calamité naturelle pour ouvrir la voie aux indemnisations.

Seules deux personnes qui pratiquaient une activité nautique malgré l’interdiction ont été blessées. Aucune perte humaine n’est à déplorer, a affirmé le Haussariat. On constate surtout beaucoup de dégâts matériels. Même s’ils restent plus légers qu’en 2005, année du phénomène de même ampleur. De nombreuses communes ont été fortement touchées. À Tahiti et Moorea, plusieurs zones littorales exposées au Sud ont été submergées ou inondées, notamment à Papeari et Teahupo’o. Frédéric Sautron, directeur de cabinet par interim du Haussaire, dresse un premier bilan après cet épisode exceptionnel.

Plus aucune île du fenua n’est en alerte rouge. Les Marquises, les îles de la Société, le Sud et l’Est des Tuamotu et les Gambier sont à présent en vigilance jaune. Frédéric Sautron salue la grande mobilisation des communes qui ont su réagir vite, et qui viennent maintenant en aide aux familles victimes des dégâts. « Une centaine de personnes ont été évacuées par les services communaux« , a-t-il précisé.

Les mesures d’interdiction de navigation et d’accès à la plage sont levées depuis hier matin sur les archipels. Mais il est recommandé de rester très vigilants pour ceux qui prennent la mer. Le haussariat indique que la mer reste dangereuse. « Même si l’on revient à une situation normale avec des vagues qui s’atténuent, les courants restent forts dans les passes et les lagons sont encore gonflés« , a expliqué Frédéric Sautron. Six aérodromes sur sept étaient encore fermés vendredi matin mais devraient tous être rouverts samedi au plus tard : les pistes sont encombrées de roches et de débris charriés par la houle mais ne sont pas durablement endommagées.

Un conseil des ministres extraordinaire s’est tenu ce vendredi après-midi, pour prendre un arrêté constatant l’état de calamité naturelle. Il permet ainsi de débloquer les fonds pour les indemnisations. À la sortie, le vice-président Jean-Christophe Bouissou estimait à « plusieurs centaines de millions » le coût de remise en état des infrastructures publiques touchées par la submersion. Une première tranche de crédits sera débloquée lundi, prélevés sur la ligne budgétaire « dépenses exceptionnelles ». Une commission exceptionnelle est également mise en place par l’arrêté pris ce vendredi, pour recenser précisément les dégâts et se prononcer sur les aides à accorder aux particuliers (aides en matériaux, remplacement de pièces de mobiliers et d’électroménager) mais aussi aux agriculteurs dont les cultures ont été endommagées par la houle, et aux petites entreprises telles que restaurants ou commerces de proximité. En revanche, souligne le gouvernement, les reconstructions d’habitations dans les zones rouges devront respecter le plan de prévention des risques.