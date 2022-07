Nicole Sanquer dépose une proposition de loi pour l’application du PACS en Polynésie

Le Pacs en bref Le PACS est une forme d’union au formalisme allégé, si on le compare au mariage, et qui permet d’organiser les rapports patrimoniaux d’un couple. Il est établi en mairie, devant l’officier d’état-civil, ou devant notaire qui procède à son enregistrement, et il est porté en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. Il présente des avantages fiscaux, sociaux et professionnels (comme le rapprochement des conjoints). Les « pacsés » s’engagent à une vie commune, une aide matérielle et une assistance réciproque, mais ne sont pas solidaires des dettes ou dépenses « manifestement excessives » occasionnées par leur partenaire. Chacun conserve la pleine jouissance et administration de ses biens personnels sauf accord contraire. Sa dissolution du Pacs est simple puisqu’elle peut être prononcée unilatéralement. En revanche, un testament est obligatoire pour pouvoir hériter d’un partenaire décédé.