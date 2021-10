Fortes pluies : appel à la prudence aux îles du Vent

Le mauvais temps annoncé hier place les îles du Vent en vigilance orange sans doute pour l’ensemble du weekend. Le Haut-commissariat appelle la population à la prudence : rester chez soi au maximum et éviter les cours d’eau et leurs abords.

Le Haut-Commissariat appelle à la vigilance face aux fortes pluies qui ont commencé à s’abattre sur l’archipel de la Société et qui dureront tout le week-end. Après la période de sécheresse observée les inondations sont probables, avec leur lot de dégâts. Tahiti et Moorea sont placées en vigilance orange tandis que les Îles Sous-le-vent et les îles des Tuamotu-Ouest sont placées en vigilance jaune. D’après Météo France, les précipitations devraient se calmer entre ce vendredi soir et ce samedi matin, mais reprendront ensuite jusqu’à dimanche soir. Les autorités locales sont mobilisées pour prendre les dispositions nécessaires à la sécurité de la population.

Il convient d’adopter l’attitude suivante pour se préserver :

ne pas s’approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l’attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d’eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d’eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter toutes activités en extérieur ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.

Avec communiqué

