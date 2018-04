François Asselineau à Tahiti mercredi

Le président et fondateur de l’Union populaire républicaine (UPR), candidat à la présidentielle 2017, arrive mercredi soir en Polynésie française pour une visite de deux semaines à Tahiti, aux îles Sous-le-vent, aux Tuamotu et aux Marquises.

Le président de l’UPR, François Asselineau, arrive mercredi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour une visite de deux semaines en Polynésie française. Le candidat à la dernière présidentielle (0,92%) dispose d’un relai local et même d’une liste aux prochaines territoriales. « Cette visite était prévue de longue date. Elle n’est pas directement liée à la campagne », affirme-t-on à l’UPR en Polynésie française. François Asselineau n’en profitera pas moins pour parcourir le fenua. Sa visite prévoit un déplacement aux îles Sous-le-vent, et notamment à Raiatea, aux Tuamotu et aux Marquises. Pour l’anecdote, la déclaration de patrimoine de François Asselineau pendant la campagne de la présidentielle avait avait fait apparaître que le candidat possédait deux appartements en Polynésie.

Fondé en 2007, l’UPR milite notamment pour la sortie de la France de l’Union européenne et de la zone euro. Le parti a participé aux législatives en Polynésie française avec un candidat dans chacune des trois circonscriptions (567 voix/0,67% sur l’ensemble des trois circonscription de la Polynésie française).