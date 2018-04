6,2 milliards de Fcfp de drogue saisis au fenua en 2017

La direction régionale des douanes de Polynésie a communiqué mardi matin ses résultats pour l’année 2017. Parmi les chiffres marquants, il y a bien évidement les 6,2 milliards de Fcfp saisis en stupéfiants mais aussi les 54 milliards de Fcfp de taxes douanières ou encore l’augmentation par cinq du nombre de contrefaçons saisies.

« Les efforts réalisés en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ». C’est le fait marquant de 2017 pour la direction régionale des douanes en Polynésie qui a communiqué mardi matin ses résultats pour l’année passée. La Polynésie est ainsi au 2ème rang national dans la saisie de stupéfiants avec 6,2 milliards de Fcfp. Des chiffres portés par la découverte de 1,3 tonne de cocaïne sur deux voiliers. La douane a également saisi 122 kg de tabac et 4 515 contrefaçons. Cinq fois plus qu’en 2016.

Les douaniers ont également mis la main sur 27 armes de chasse et une arme de poing. Du côté des espèces protégées, ce sont 7,2 kg de viandes de tortues, une carapace, un caïman empaillé, une statuette en ivoire et trois os de baleine qui ont été saisis l’an dernier. 538 produits interdits, médicaments ou matières dangereuses ne sont pas rentrés sur le marché polynésien. Dans le cadre des obligations déclaratives des capitaux transportés, qui ne doivent pas dépasser 1 200 000 Fcfp à l’entrée et à la sortie de Polynésie, 4,3 milliards de Fcfp de capitaux ont par ailleurs été saisis. 54 milliards de Fcfp de taxes douanières ont été récoltées, soit 38% des recettes du Pays. Sur cette somme, 192,7 millions ont été récupérés à la suite de contrôle.