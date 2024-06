La chanteuse Françoise Hardy est morte ce 11 juin à 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc, des suites d’un cancer.

C’est une icone française qui disparait : François Hardy a représenté une certaine idée le la chanson française depuis ses débuts en 1962, lorsque Tous les garçons et les filles la révèle au grand public en pleine époque « yéyé ». Cette jeune fille sage et mélancolique, élevée chez les sœurs, avait découvert le rock n’roll à la radio et reçu une guitare pour son bac. Ses premières compositions – elle se distingue des autres vedettes françaises par son triple talent d’auteur, compositeur et interprète – et ses apparitions dans l’émission de télévision « Le Petit conservatoire de Mireille » lui valent d’être engagée par Vogue, le label de Johnny Hallyday. Mon amie la rose, Comment te dire adieu, Message personnel, Partir quand même, Musique saoule sont parmi les plus grands succès de Françoise Hardy, qui aura publié 28 albums. Elle représente aussi la chanson française pour plusieurs générations de stars anglo-saxonne, de Bob Dylan à Damon Albarn de Blur ou Morrissey, en passant par Jimmy Somerville.

Après une idylle avec le photographe Jean-Marie Périer, elle rencontre Jacques Dutronc en 1967 et donne naissance à leur fils unique Thomas en 1977. Ils se séparent en 1988 mais ne divorceront jamais. Son physique élancé et sa moue mélancolique avait aussi fait d’elle une icône de la mode, contribuant au succès de Courrèges, Saint Laurent, ou Paco Rabanne. Passionnée d’astrologie depuis les années 60, elle avait écrit plusieurs livres sur le sujet.

Françoise Hardy avait été, en 2004, atteinte d’un cancer de la lymphe, qu’elle avait surmonté sans cesser de travailler et d’enregistrer. En 2015, elle est diagnostiquée d’un cancer du larynx, qui finira par l’emporter. Elle s’était déjà déclarée en faveur de l’euthanasie, et disait en décembre dernier à Paris-Match vouloir « partir bientôt et de façon rapide ».