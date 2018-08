Fred Grey : « Le Village tahitien place Tahiti en tant que destination de classe mondiale »

Déjà propriétaire de cinq hôtels à Tahiti, le Samoan Frédéric Grey fait partie des actionnaires positionnés sur le futur Village tahitien. Il estime que le complexe touristique fera franchir un cap à la Polynésie au niveau du tourisme international.

L’homme d’affaires samoan, Frédéric Grey, est partie prenante dans le consortium Kaitiaki Tagaloa qui a remporté l’appel à projet pour les six premiers lots du futur complexe touristique, le Village Tahitien. Il voit dans ce complexe une bonne opportunité pour le Pays, le plaçant parmi les grandes destinations touristiques comme les Fidji.

Déjà propriétaire en Polynésie de cinq hôtels (le Manava Moorea, le Méridien Tahiti, le Ia ora de Moorea et des Sofitel Marara et Sofitel Private Island de Bora Bora) on peut penser que le Samoan a un appétit vorace et qu’il ne compte pas s’arrêter là. Pour autant, l’homme d’affaires estime qu’il possède suffisamment d’hôtels au fenua et qu’il serait déraisonnable de tout miser sur une seule destination. Même s’il se déclare très heureux de ses investissements en Polynésie.