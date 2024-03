French bee accusée de mettre en danger ses pilotes et ses passagers

Un copilote de French bee, blessé lors d’une escale à Papeete, avait été contraint par son employeur d’assurer son service. Il a été victime d’un malaise en vol. Les faits qui remontent au mois d’août 2023 ont été révélés par Le Canard enchaîné.

Les faits remontent au 17 août 2023. Le vol French bee 711 décolle de Papeete pour San Francisco, avec plus de 400 passagers à bord. Deux jours avant, le copilote victime d’un accident de scooter signale « depuis l’hôpital de Papeete » qu’il n’est pas en état d’assurer le vol du 17 août. Mais « faute de remplaçant » – six semaines auparavant, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) avait alerté sur les sous-effectifs et l’état de surmenage des pilotes de la compagnie – et appuyée par le médecin de la compagnie, la direction force le pilote à embarquer quand même.

Selon Le Canard enchaîné, durant le vol le copilote est pris de violentes douleurs, le commandant de bord fait une annonce au micro et identifie un médecin parmi les passagers, et le copilote aurait été « déguisé » en passager pour le reste du vol. Il restera deux semaines à San Francisco avec une côte fracturée et une infection au pied, avant de se voir octroyer un mois d’arrêt de travail à son retour en France.

L’affaire fait bondir à nouveau le SNPL, qui s’était déjà ému, deux ans auparavant, des déclarations du PDG Marc Rochet au Paris Air Forum. Celui-ci affirmait alors « on y travaille » à propos de la possibilité d’avoir un seul pilote dans le cockpit. Le 15 décembre, le délégué syndical au sein de French bee accusait par courrier l’entreprise d’avoir provoqué « un danger grave et imminent pour la vie et la santé des navigants, ainsi que celle des passagers ». Peu de temps auparavant, en septembre lors de sa première visite à Papeete, la nouvelle directrice de la compagnie avait annoncé que French bee recrutait des pilotes.