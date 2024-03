La saison reprend samedi pour les aito des Tu’aro ma’ohi

Le Fédération des sports et jeux traditionnels lance son championnat ce samedi au parc Vaira’i de Punaauia. Au programme, du javelot, du lever de pierre, du grimper au cocotier et du décorticage de cocos.

Ça va bouger au parc Vaira’i ce samedi. La Fédération des sports et jeux traditionnels organise sa première journée de championnat ce samedi, dans le cadre des festivités autour du marathon va’a de Polynésie La 1ère. Comme chaque fois les spécialistes du lancer de javelot, du lever de pierre, du grimper au cocotier et du décorticage de cocos sont attendus. Cette journée marque aussi le lancement des sélectives pour les archipels. Une manière donc de préparer et de sélectionner les athlètes qui représenteront leurs îles pour le « Heiva Tu’aro Mā’ohi Nui 2024 », grand rassemblement culturel et sportif de juillet.