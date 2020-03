French bee : pas de vols jusqu’au 30 avril

Mercredi dernier French bee annonçait suspendre ses vols pour deux semaines. Mais aujourd’hui, French bee annonce la prolongation de cet arrêt de la desserte de la Polynésie, au moins jusqu’au 30 avril.

Dans son communiqué, la compagnie French bee explique « faire face à une situation extrêmement difficile, liée à une crise mondiale d’une gravité exceptionnelle » et « être dans l’obligation de suspendre ses vols de et vers la Polynésie française. »

Ainsi, sont concernés les vols au départ et à destination de Tahiti : tous les vols initialement programmés entre le 28 mars et le 30 avril 2020 sont annulés.

Également concernés les vols au départ/à destination de San Francisco : tous les vols initialement programmés entre le 12 avril et le 30 avril 2020 sont annulés.

« La priorité absolue de la compagnie reste d’assurer la santé et la sécurité de ses personnels et de ses passagers en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et sur l’ensemble

des destinations qu’elle dessert. French bee a mis en place, en étroite coordination avec les autorités sanitaires françaises, des procédures strictes visant à protéger ses personnels et

passagers de la propagation du Covid-19″, indique par ailleurs la compagnie low cost.

Suite au discours du Président de la République la semaine dernière, French bee avait déjà annoncé suspendre sa desserte vers Papeete du 18 mars 2020 jusqu’au 3 avril 2020 inclus.