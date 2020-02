French Bee s’ouvre aux États-Unis avec Alaska Airlines

La compagnie French Bee a annoncé mardi matin la signature d’un accord interligne avec Alaska Airlines, lui ouvrant ainsi plus d’une vingtaine de destinations US. Une bonne nouvelle pour les voyageurs polynésiens.

Nouveau coup à la concurrence pour French Bee. La compagnie au papillon vient de signer un accord interligne avec la compagnie américaine Alaska Airlines, permettant la connexion de leurs réseaux à San Francisco et New York.

Pour le voyageur, cela est synonyme d’un choix plus large, d’une sécurité en cas de retard ou d’annulation, mais surtout la possibilité d’acheter un billet combiné composé d’un vol French Bee suivi ou précédé d’un vol Alaska Airlines. Et donc de gagner en termes de prix. Bonne nouvelle pour les voyageurs polynésiens qui une fois à San Francisco pourront s’envoler notamment vers Las Vegas, Los Angeles, New York ou encore Honolulu et le Mexique.