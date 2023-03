Futurs chantiers, innovation, et carte de formations… Après le pôle de recherche, l’UPF toujours en modernisation

Davantage de collaboration, plus de place pour les étudiants, une plus grande ouverture sur la région… Patrick Capolsini décrit les perspectives qu’ouvre le nouveau pôle de recherche, inauguré ce matin, pour l’université. En attendant les chantiers de la bibliothèque et des logements étudiants, le président de l’UPF parle de l’évolution de la carte des formations, et explique pourquoi l’établissement pointe à l’avant-dernière place du classement des universités.

1,2 milliards de francs, deux ans de travaux et au final 5000 mètres carrés, dont une grosse moitié entièrement dédiée aux enseignants-chercheurs du fenua. Le pôle de recherche de l’université a été inauguré ce matin sur le campus d’Outumaoro. Un virage important dans la vie du campus, entamé dès 2015, avec l’inscription de ce projet, financé à 40% sur fonds propre et à 30% par le Pays et par l’État, dans le schéma immobilier de l’établissement. Le besoin était évident : « On va pouvoir rassembler l’ensemble de nos enseignants chercheurs qui étaient jusque là disséminés sur tout le campus, ça va permettre plus d’échange, de pluridisciplinarité », explique son président Patrick Capolsini, invité de la rédaction de la Radio1 mercredi. Des chercheurs à qui seront offerts de nouveaux outils : outre les bureaux, salles de conférence et l’auditorium, le bâtiment est équipé « de plateaux techniques modernes, avec des laboratoires de biologie, écologie, chimie, ou physique » et a été conçu pour recevoir du matériel de pointe, comme le microscope à balayage électronique récemment acquis par l’UPF.

Mais ça n’est là que « la première pierre » d’un chantier plus large de réorganisation et de modernisation du campus. Étape suivante : utiliser les espaces libérés par les enseignants-chercheurs ailleurs dans l’université. L’administration devrait prendre quelques bureaux, mais surtout des travaux seront menés pour créer de nouvelles classes ou des salles permettant d’organiser des enseignements en visioconférence. « On est dans les starting block, reprend le président de l’université, élu en 2017 et réélu en 2021. Dès que nos enseignants ont fait leur carton, courant avril, on démarre les travaux de réaménagement de manière à avoir un campus opérationnel dès la rentrée prochaine ». L’UPF prévoit ensuite de lancer l’agrandissement de la bibliothèque, qui avait été prévue pour 1500 étudiants, contre 3200 aujourd’hui. Suivront les rénovations et l’extension des logements étudiants, qui en ont grand besoin. Les quatre étapes de ce projet « structurant » de réorganisation devraient être achevées d’ici 2030.



120 millions pour « structurer » l’innovation

Le nouveau pôle doit aussi permettre de développer les partenariats public-privé, un objectif auquel « le gouvernement est très attaché », comme l’a rappelé ce matin Tearii Alpha. « Une collaboration entre les parties prenantes, établie dans un esprit d’intelligence collective, ne peut qu’aboutir au développement d’une vision plus adaptée à notre Pays » a précisé le ministre en charge de la recherche. C’est dans cet esprit de « collaboration » qu’a été créé le consortium Resipol (Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour la POLynésie), qui rassemble l’essentiel des établissements de recherche du fenua et qui, en partenariat avec des organisme entrepreneuriaux vient d’être lauréat d’un appel à projet « Programme d’Innovation Outre-Mer ». L’UPF avait piloté la candidature polynésienne avec Nahiti, un projet visant à « structurer l’écosystème de l’innovation » dans le pays. Les 120 millions de francs alloués par l’État vont donc permettre, entre autres, d’accompagner des start-ups à « différents stades de développement ». « On a déjà identifié une dizaine de projets très intéressants à accompagner et on va avoir les moyens humains et matériel de le faire » précise le président de l’université. Certains de ces porteurs de projets pourraient au passage profiter des plateaux techniques du nouveau pôle de recherche dans le développement de leur activité.



61e sur 62 au classement de l’Étudiant

L’université à des ambitions donc, mais pointe toujours très bas dans les classements nationaux. 61e sur 62 universités, entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, dans le dernier classement du magazine l’Étudiant. Pas à cause de la qualité des enseignements assure Patrick Capolsini qui « regarde » ou « discute » de ces classements mais les juge « pas si importants ». Il est vrai que les universités d’outre-mer y pointent toujours en bas de tableau, pour une raison méthodologique : les évaluateurs ne se concentrent que sur le taux de réussite des élèves en licence. Or, explique le président, l’UPF a un « rôle social » et refuse, contrairement à de plus en plus d’établissements métropolitains, de faire de la sélection à l’entrée. « On accueille tous les étudiants qui veulent venir à l’université » insiste-t-il. Y compris ceux qui sont issus des baccalauréats techniques et technologiques, « des très bons bacs », mais qui « préparent assez mal à des études supérieures de type universitaires ».

Le maître de conférence en informatique l’assure : parmi les étudiants qui sont comptabilisés comme des « échecs », beaucoup profitent des premiers mois de leur année universitaire pour réfléchir à leur orientation, parfois avec l’aide de l’UPF, trouver une formation plus adaptée, en BTS ou dans une autre filière. L’université surveille tout de même la réussite de ses élèves. Au travers de formulaires adressés à ceux qui sont dans la vie professionnelle – et qui gagneraient à être davantage complétés – mais aussi au travers d’un certains nombre d’indicateurs. Acceptation et réussite dans les masters extérieurs, dans les écoles d’ingénieurs, taux de réussite en deuxième année pour ceux qui commencent leur cursus de médecine localement… « On fait bien notre boulot, les licences qu’on délivre ce sont des bonnes licences, on ne brade pas nos diplômes loin s’en faut, martèle Patrick Capolsini. On en est fiers et on continuera ».

Une nouvelle carte des formation pour 2024

Si le campus s’étoffe et se « densifie », la carte des formations devrait aussi se transformer, dès la rentrée 2024 – 2025. Le président promet une meilleure accroche sur les « métiers », avec une licence de physique – chimie qui se muera en science de l’ingénieur, des filières histoire et géo qui se rapprocheront. Surtout, l’université veut intégrer, dans tous ses cursus, davantage de proximité avec les entreprises, de stages obligatoires, davantage d’enseignement des langues, plus d’échanges régionaux et internationaux qui « transforment » et font mûrir les étudiants, des certifications en informatique, en anglais ou en orthographe – « malheureusement, les étudiants arrivent chez nous avec des niveaux d’orthographe qui sont pas tout à fait ceux que l’on souhaiterait ». Ou encore un meilleur focus sur les « grandes transitions » auquel le monde est confronté. Climatique, environnementale, sociétale énergétique, numérique… Une licence spécialisée, déjà disponible sur Parcousup, ouvrira à la rentrée prochaine, et ces enseignement sur les « grandes transitions » seront obligatoires, dans tous les parcours, entre la deuxième et la troisième année. Là aussi, l’établissement peut s’appuyer sur des fonds obtenus après un appel à projet national : son programme Narua – le chemin des étoiles – lui a valu l’année dernière pas moins de 1,3 milliards de francs de dotation de la part de l’état sur 8 ans.

C’est d’ailleurs dans le cadre de ce projet Narua que l’UPF projette de développer les formations aux métiers de la mer. Là où certains demandent ou proposent un établissement particulier, Patrick Capolsini, qui rappelle que « rien ne peut se faire en quelques mois », estime que l’université peut « travailler avec tous les acteurs du secteur » pour aboutir à une licence spécialisée.