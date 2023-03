L’acquisition, avec l’aide du Pays, d’une roulotte par le lycée hôtelier avait fait du bruit le mois dernier. Mais le Mana Street Food ne ressemblera pas à n’importe quel Food truck : il servira à former les élèves, sur le site de l’établissement et à l’extérieur. La roulotte devrait être inaugurée début octobre.

Une roulotte en guise de classe. C’est le projet innovant que va pouvoir concrétiser le lycée hôtelier grâce au soutien du Pays. Pour justifier le projet, le proviseur Pépin Mou Kam Tsé met en avant les effectifs de l’établissement : +10% en quatre ans pour passer de 600 à 674 élèves. Une augmentation qui crée l’engorgement des plateaux techniques et qui nécessiterait, selon lui, la création d’une « salle de classe » supplémentaire. Un emplacement technique dont le coût avoisinerait les 28 millions mais qui finalement, et qui prendra plutôt la forme d’un Food truck à un peu plus de 9 millions. C’est la somme qui a été accordée par le ministère de l’agriculture au lycée sous forme de subvention.

Préparer à d’autres débouchés



L’acquisition a été longuement réfléchie par un groupe de professeurs de cuisine qui s’inspire de projets portés dans d’autres lycées hôteliers français. Objectif : faire découvrir aux élèves les différentes possibilités d’insertion professionnelle, en dehors des cuisines traditionnelles des restaurants ou des hôtels. Le Food truck viendra ainsi s’ajouter aux ateliers de l’établissement et compléter le partenariat signé avec la Marine nationale. « On veut montrer aux gamins qu’il y a d’autres espaces de travail, précise le proviseur du lycée hôtelier. Comme travailler sur un bateau, dans un sous-marin, dans des espaces exigus. Là cette année, avec le Food truck c’est un autre espace qu’ils vont devoir s’approprier ».

Monter sa microentreprise

L’insertion professionnelle au travers de la « Street Food », programme que le lycée hôtelier a inscrit dans son projet pédagogique, est surtout destiné aux élèves de CAP et de Bac Pro. Depuis plusieurs décennies les roulottes font partie intégrante du paysage culinaire locale mais jusqu’à aujourd’hui aucune formation spécifique n’existe pour se professionnaliser. À travers ce nouvel outil, les éducateurs souhaitent donc « donner l’envie à des jeunes du Lycée hôtelier de monter leur microentreprise ». Des discussions sont d’ailleurs engagées entre l’établissement scolaire et des organismes comme l’Adie ou le Sefi pour qu’un accompagnement se fasse dans la continuité de la scolarité. « Nous espérons que les futurs élèves de cette formation pourront monter leur projet Food truck dans les différents archipels de la Polynésie », ambitionne le proviseur.

Elle permettra aux élèves de se spécialiser mais sera aussi la vitrine mobile et innovante de l’enseignement polynésien dans le domaine d’une alimentation saine. Une roulotte qui aura un parrain, Teheuira de Koh lanta et qui devrait être inaugurée début octobre.