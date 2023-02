Une subvention de 9,6 millions a été accordée au lycée hôtelier qui souhaite acquérir une roulotte. Elle servira à réaliser des opérations de promotion et de valorisation des produits agricoles.

Une roulotte pour le lycée hôtelier. C’est une volonté commune aux formations des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation, et elle va pouvoir être concrétisée. Ce mercredi, sur proposition du ministre de l’Agriculture et du Foncier, le conseil des ministres a accordé une subvention de 9 628 940 francs au Lycée hôtelier de Tahiti pour l’acquisition d’une roulotte. Ce « food truck » servira à réaliser des opérations de promotion et de valorisation des produits agricoles locaux avec les élèves et enseignants dans les établissements scolaires, mais pourra aussi servir lors de différentes manifestations.