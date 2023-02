Grève du 16 février : les écoles à nouveau fermées

Les syndicats appellent à la grève jeudi 15 février, nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Plusieurs grandes communes ont déjà pris la décision de fermer les écoles du 1er degré.

Les syndicats adhérents des centrales FSU et Force ouvrière appellent à la grève demain, jeudi 15 février, contre la réforme des retraites actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. Pour les syndicats, l’imposition d’un âge de départ à 64 ans et 43 annuités est « une contre-réforme injuste et brutale ». Ils se félicitent de voir que leurs mobilisations et argumentations « pèsent chaque jour davantage chez les députés, à l’heure om le gouvernement constate qu’il n’a aucune garantie d’avoir la majorité requise pour faire voter sa réforme. »

Les adhérents comme les sympathisants sont invités jeudi matin à 8h30 au lycée hôtelier de Punaauia pour une « assemblée générale de grévistes » afin d’échanger et de préparer la mobilisation renforcée du mardi 7 mars.

Même mot d’ordre côté CFDT, CGT, CFE-CGC, Solidaires et UNSA, qui ajoutent aux revendications la compensation de l’extinction de l’ITR. Le rassemblement aura lieu à 8 heures à la place Tarahoi ; le cortège se rendra ensuite devant le Haut-commissariat pour un sit-in.

Punaauia, Pirae, Faa’a et Moorea ont d’ores et déjà annoncé la fermeture de tous leurs établissements du 1er degré.