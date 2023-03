La CSTP – FO, A ti’a i Mua, la CSIP, Otahi et O Oe to Oe Rima ont déposé un préavis de grève générale mercredi soir. Ils dénoncent le « non-respect » par le gouvernement des engagements actés en novembre 2021 et demandent des évolutions sur les salaires, les retraites ou le droit du travail. Sans discussions avec le gouvernement, le mouvement pourrait débuter mardi.

Nouvelle mobilisation à l’horizon. Cette fois l’appel à la grève n’est pas limité aux fonctionnaires d’état mais concerne tous les secteurs, public comme privé. L’intersyndicale réunissant les cinq centrales du pays a déposé mercredi soir un préavis de grève générale et illimité. Un document qui « fait suite au non- respect » par le gouvernement des engagement actés lors de la mobilisation de novembre 2021 et au discussions qui ont suivi la lettre de doléance de l’année suivante. CSTP – FO, CSIP, Otahi, O Oe to Oe Rima et A ti’a i Mua, qui ne faisait pas partie des grévistes en 2021, listent ainsi 14 revendications. En tête de celles-ci, on retrouve la question des négociations salariales annuelles avortées dans certains secteurs d’activité, face à l’inflation record de ces derniers mois. Pour l’Intersyndicale, aucun doute : tous les salaires, et pas seulement le Smig, doivent être reconsidérés au regard de la hausse des prix.

Autre point de revendication déjà plusieurs fois discuté par le passé, le déplafonnement de la prime d’ancienneté aujourd’hui fixée à 1% du salaire à partir de la troisième année dans le privé, avec un plafond à 25 ans. La demande de revoir cette limitation (à 38 ans) et de rehausser la majoration annuelle fait écho à la proposition de loi déposée par l’ex-syndicaliste Angelo Frébault, en octobre dernier, dont le refus par le Tapura avait engendré son départ du groupe rouge. Le texte visait à modifier le mode de calcul et proposait une prime variable de 0,1% à 2% en fonction de quatre tranches spécifique aux salaires, sans plafond spécifique. D’autres revendications concernent la règlementation du travail : procédures disciplinaires, financement des CE et des organisations syndicales, règles sur le harcèlement ou le travail illicite… Le préavis remet sur la table l’idée d’un fond de soutien aux salariés licenciés et s’attaque aussi à la question l’emploi local, en pleine mise en application d’une loi sur le sujet jugée insuffisante par les syndicats. Enfin, c’est de retraite que l’Intersyndicale veut parler avec le gouvernement. En écho au mouvement national et en prévision d’éventuels mouvements en Polynésie, les cinq centrales s’oppose « fermement » à la retraite à 64 ans. Les syndicalistes demandent aussi un assouplissement des règles d’accès à la pension et l’exonération des retraites de CST.

Autant de points qui devraient être discutés avec le gouvernement avant mardi. Faute de quoi la grève illimitée sera lancée dans tout le pays.