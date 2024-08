Gadiot, Taaone, Aorai… Le Pays veut supprimer trois ronds-points à Pirae

Le ministre des Grands travaux Jordy Chan poursuit sa tournée des communes en vue de la mise en place d’un réseau de pistes cyclables et de voies réservées dans la zone urbaine. Auprès de l’équipe d’Édouard Fritch, il a aussi annoncé étudier sérieusement la suppression de trois giratoires très empruntés sur l’avenue du Général de Gaulle, dans la continuité de Prince Hinoi. Objectif : favoriser « l’onde verte » et donc fluidifier le trafic aux heures de pointe.

Après les élus de Papeete, c’est avec ceux de Pirae que Jordy Chan s’est entretenu, ce vendredi. Une tournée des municipalités qui vise à préparer la construction du réseau cyclables dans la zone urbaine. Quinze kilomètres de pistes dédiées au vélo, 10 autres de « voies réservées », le tout pour « promouvoir des alternatives à la voiture individuelle, pour réduire le trafic motorisé et améliorer la mobilité en Polynésie ». Les plans sont déjà bien avancés, puisque l’appel à concurrence pour la maitrise d’ouvrage du premier tronçon, entre le front de mer de Papeete et le camp d’Arue, a été lancé la semaine passée. Cet axe très emprunté va bénéficier, dans un sens et dans l’autre, de pistes cyclables séparées du trafic automobile sur ses 3,7 kilomètres de longueur. Pirae sera donc traversée de part en part, via son avenue du Général de Gaulle, la prolongation de l’avenue Prince Hinoi côté Papeete. Une bonne nouvelle, bien sûr, pour la mairie d’Édouard Fritch, qui a de son côté évoqué des projets municipaux en matière de voirie et d’assainissement qui pourraient justement profiter de ce grand chantier à un milliard de francs.

Mais la rencontre a aussi permis d’évoquer un autre projet du gouvernement, toujours sur cette avenue du Général de Gaulle : la suppression de trois des giratoires les plus empruntés de l’île. Un réaménagement à l’étude, et qui concernerait, en partant de Papeete, le rond-point de l’ex-lycée Aorai, qui dessert les rues de l’Abbé Rougier et Tihoni Tefaatau, celui du Taaone, entre l’hôpital, Aorai Tini Hau et le Diadème, et le rond-point de la rue Gadiot, face à l’entrée du quartier Princesse Heiata. Pour le ministère des Grands travaux, « ces carrefours giratoires génèrent aujourd’hui de forts ralentissements, particulièrement en heure de pointe du matin que des carrefours à feux pourraient atténuer. » L’idée de Jordy Chan, qui n’en est pas à sa première réorganisation de la circulation sur les routes territoriales, est de « prolonger l’onde verte » de Prince Hinoi sur cette avenue de Pirae. « Une onde verte consiste à synchroniser une série de feux tricolores le long d’un axe, permettant à un conducteur respectant la vitesse recommandée de traverser chaque carrefour sans s’arrêter, profitant ainsi de feux continuellement au vert », précise le ministre formé à l’École nationale des Ponts et chaussées dans un communiqué.

D’autres réunions doivent avoir lieu avec la mairie de Pirae sur ces différents projets, ainsi que sur la mise en place d’un système de transport en commun en site propre, objectif « plus large » du programme gouvernemental. Jordy Chan doit aussi rencontrer les élus de la mairie d’Arue dans un avenir proche.