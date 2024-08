L’InterContinental Moorea est à vendre

À l’occasion du 50e anniversaire de l’InterContinental Tahiti, Richard Bailey a aussi évoqué les projets du groupe Pacific Beachcomber : il est question des Raromata’i et des Tuamotu, du Village tahitien, et de rénovations. En revanche, il confirme être en discussion avec d’éventuels repreneurs pour la propriété de Moorea, fermée depuis mi-2020.

Outre l’hôtel embléùmatique de Faa’a, le groupe Pacific Beachcomber est également propriétaire des deux InterContinental de Bora Bora, et du Brando de Tetiaroa qui est la dernière réelle création hôtelière au fenua dans sa catégorie. Richard Bailey n’a pas l’intention de s’arrêter là : « Sans relâche nous investissons et nous réinvestissons. Nous regardons d’autres îles, Huahine et Fakarava, dit-il, et nous avons pas mal de rénovations en projet. »

Mais ces projets ne concernent pas la propriété de Tiahura, à Moorea, qui était la moins rentable du groupe. L’hôtel de Moorea avait vécu, en 2019, une grève de 45 jours déclenchée suite à des accusations par une employés de viol en réunion et de harcèlement sexuel de la part de collègues. La direction évaluait alors la perte sèche à 200 millions de Fcfp. En mars 2020, la crise sanitaire stoppait l’activité touristique, et fin mai la direction décidait de fermer l’établissement. « Ça nous a brisé le cœur, dit Richard Bailey. On a dû réduire la voile pendant le Covid, une décision difficile mais implacable sur le plan de la logique. Nous avons des discussions aujourd’hui avec des repreneurs et nous nous focalisons plutôt sur les autres éléments de notre portefeuille pour des travaux de rénovation. »

« Nous allons très probablement laisser à un autre le redéveloppement de Moorea », conclut Dick Bailey.

Toujours volontaire pour le Village tahitien

Sur Tahiti, le groupe est parmi les 6 sociétés qui avaient été retenues pour le Village tahitien. « Nous avons effectivement ce projet en stock. S’agissant d’un lot immédiatement contigu à notre propriété, nous ne pouvions pas laisser cet appel à projet dans réponse de notre part. » Un projet « innovant en termes de services », poursuit Richard Bailey ; peut-être pas le 5-étoiles, avec 40 villas sur pilotis et 143 unités du F2 au F4, initialement prévu pour un investissement à 15,6 milliards de Fcfp, mais pourquoi pas une extension d’une vingtaine de chambres et quelques bungalows, laisse-t-il entendre.